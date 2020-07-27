Мусу Сулейманова ховають в Криму - в його загибелі знайшли дивну нестиковку / Фото
|17:00 27.07.2020
|Крим
У понеділок, 27 липня, в селі Строганівка Сімферопольського району (Крим) ховають 3-річного Мусу Сулейманова, якого знайшли мертвим напередодні.
Як пише Апостроф, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Тіло дитини вранці привезли в будинок сім'ї Сулейманових, біля якого зібралися люди, щоб провести його в останній шлях. Мусу поховають на кладовищі в селищі (Васіет) Строгонівка, там, де він жив.
У Києві також планують провести дуа (молебень) по загиблому в Криму Мусі Сулейманову.
Нагадаємо, сина кримського татарина і політв'язня Руслана Сулейманова знайшли у вигрібній ямі 26 липня.
Як пише журналіст і блогер Айдер Муждабаєв на своїй Facebook-сторінці, каналізаційна яма, де було тіло дитини, була накрита кришкою. Малюк не міг би фізично її зрушити сам.
"Тим більше - потім стрибнути туди і "за собою" закрити кришку таким чином, щоб не було нікому помітно. Тому що цю яму кримськотатарські волонтери (яких всього в селищі було близько 10 000) перевіряли з самого початку, але були 100-відсотково впевнені в тому, що хлопчика там просто не може бути, тому що яма, за попередніми відомостями, - повторюю - була закрита", - написав він.
Тому Айдер не вірить в "офіційну" версію окупантів, що хлопчик потонув сам. Він зазначає, що дитину могли вбити.
"Для чого? З метою тиску на його батька, кримського татарина, якого окупанти, як традиційно кримських татар, звинувачують в "тероризмі". Наскільки я знаю, він відмовляється свідчити проти себе і інших кримчан. І я б хотів почути, що скажуть його адвокати про тиск, тортури і вимоги ФСБ від нашого політв'язня", - написав Муждабаєв.
Як повідомлялось, 25 липня в окупованому Криму велися пошуки 3-річного Муси - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчик зник напередодні ввечері.
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