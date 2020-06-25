Росія розгорнула в Сирії ще одну базу електронної розвідки
|16:30 27.07.2020
|Росія
У сирійській провінції Хомс Росія розгорнула базу електронної розвідки, яка покриває всю територію країни.
Як пише Укрінформ, про це повідомляє The Syrian Observer з посиланням на місцеві ЗМІ.
«У провінції Хомс розкрито місце розташування «найбільшої російської бази електронної розвідки» в Сирії», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на базі збирають інформацію про місцезнаходження систем ППО, дислокованих у Сирії, військові літаки та комплекси зв'язку.
ЗМІ грунтуються на фотографіях у соцмережах, викладених російськими військовими, які знімалися на тлі цієї бази.
«На задньому плані видно антени російських систем електронної розвідки. Судячи з їх кількості, можна говорити про цілий комплекс, який, імовірно, дозволяє контролювати ситуацію по всій Сирії», - указує видання.
Раніше вважалося, що основна російська база електронної розвідки дислокується поблизу сирійської столиці Дамаска.
Як повідомлялося, нещодавно Росія вчинила авіаційний наліт на місто Аль-Баб на півночі Сирії, яке у лютому 2017 року було визволене від ІДІЛ підрозділами сирійської опозиції та турецькими військовими.
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