У сирійській провінції Хомс Росія розгорнула базу електронної розвідки, яка покриває всю територію країни .

Як пише Укрінформ, про це повідомляє The Syrian Observer з посиланням на місцеві ЗМІ.

«У провінції Хомс розкрито місце розташування «найбільшої російської бази електронної розвідки» в Сирії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на базі збирають інформацію про місцезнаходження систем ППО, дислокованих у Сирії, військові літаки та комплекси зв'язку.

ЗМІ грунтуються на фотографіях у соцмережах, викладених російськими військовими, які знімалися на тлі цієї бази.

«На задньому плані видно антени російських систем електронної розвідки. Судячи з їх кількості, можна говорити про цілий комплекс, який, імовірно, дозволяє контролювати ситуацію по всій Сирії», - указує видання.

Раніше вважалося, що основна російська база електронної розвідки дислокується поблизу сирійської столиці Дамаска.

Як повідомлялося, нещодавно Росія вчинила авіаційний наліт на місто Аль-Баб на півночі Сирії, яке у лютому 2017 року було визволене від ІДІЛ підрозділами сирійської опозиції та турецькими військовими.