Спасательное судно ВМСУ «Александр Охрименко» наряду с тем, что обеспечивает проведение многонациональных учений «Си Бриз-2020», стало прямым его участником: отработал роль «нарушителя» и провел ряд индивидуальных задач.

«Александр Охрименко» провел маневрирование в составе тактической группы, во время которого корабли выстраивались в разные строи для обеспечения различных видов поиска и спасения на море, провели борьбу за живучесть корабля и буксировки поврежденного судна в пункты базирования. Экипаж спасательного судна отработал алгоритм действий по спасению человека, оказанию помощи терпящему бедствие кораблю, и передачу грузов с одного судна на другое, пишет flot2017.

По легенде учений, экипажу «Александра Охрименко» поступила команда о повреждении санитарного катера «Сокаль», сопутствующем пожаре. Спасательное судно экстренно подошло к поврежденному кораблю, аварийно-спасательная группа по устранению последствий аварии перешла на «Сокаль». Спасательная команда справилась с аварийными моментами успешно.

Затем «Александр Охрименко» выступил в роли судна-нарушителя. На связь с кораблем вышла Морская охрана ДПСУ с требованием принять совместную досмотровую группу, в составе экипажей патрульного катера «Старобельск» и корабля морской охраны «Павел Державин». Досмотровая группа провела досмотр корабля, его помещений. Обнаружив условного «нелегала», досмотровая группа провела условный арест и конвоировала вместе с судном-нарушителем в ближайший порт.

Отметим, украинские моряки во время выполнения задач в рамках учений руководствуются стандартами НАТО.