«Си Бриз»: ВМСУ отработали аварийные ситуации на корабле и провели досмотр судна-нарушителя
|15:40 27.07.2020
|Україна
Спасательное судно ВМСУ «Александр Охрименко» наряду с тем, что обеспечивает проведение многонациональных учений «Си Бриз-2020», стало прямым его участником: отработал роль «нарушителя» и провел ряд индивидуальных задач.
«Александр Охрименко» провел маневрирование в составе тактической группы, во время которого корабли выстраивались в разные строи для обеспечения различных видов поиска и спасения на море, провели борьбу за живучесть корабля и буксировки поврежденного судна в пункты базирования. Экипаж спасательного судна отработал алгоритм действий по спасению человека, оказанию помощи терпящему бедствие кораблю, и передачу грузов с одного судна на другое, пишет flot2017.
По легенде учений, экипажу «Александра Охрименко» поступила команда о повреждении санитарного катера «Сокаль», сопутствующем пожаре. Спасательное судно экстренно подошло к поврежденному кораблю, аварийно-спасательная группа по устранению последствий аварии перешла на «Сокаль». Спасательная команда справилась с аварийными моментами успешно.
Затем «Александр Охрименко» выступил в роли судна-нарушителя. На связь с кораблем вышла Морская охрана ДПСУ с требованием принять совместную досмотровую группу, в составе экипажей патрульного катера «Старобельск» и корабля морской охраны «Павел Державин». Досмотровая группа провела досмотр корабля, его помещений. Обнаружив условного «нелегала», досмотровая группа провела условный арест и конвоировала вместе с судном-нарушителем в ближайший порт.
Отметим, украинские моряки во время выполнения задач в рамках учений руководствуются стандартами НАТО.
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