Представники американського оборонного відомства повідомили американським журналістам про плани щодо можливого збільшення оборонних можливостей патрульних кораблів, які США збирається передати українському флоту.

"США активно розглядають можливість озброєння кораблів ще більшою вогневою потужністю, корабельними ракетами, здатними націлюватися на ворожі військові кораблі", - повідомив представник Пентагону виданню CNN, пише defence-ua.

"Ми зацікавлені в тому, щоб озброїти їх патрульні катери ракетами", - додається в повідомленні.

Ймовірно мова йде про озброєння нових багатоцільових патрульних катерів типу Mark VI, рішення про передачу яких ВМС ЗС України нещодавно було схвалено Держдепартаментом США. Зокрема йшла мова про передачу 16 подібних човнів, шість з яких мають оплатити з коштів, відділених в рамках безпекової допомоги Україні, а ще 10 катерів будуть закуплені за бюджетні кошти Міністерства оборони України.

Зазвичай, такі човни озброєні автоматичними гарматами калібру 25 або 30 мм та великокаліберними кулеметами. Однак на катери Mark VI також може бути встановлений й ракетний комплекс Mk 60 з керованими ракетами Raytheon BGM-176B Griffin B (Block II). Також не виключається, що це може бути й інший комплекс подібного типу, адаптований для встановлення на невеликі кораблі, наприклад корабельний варіант AGM-114L Hellfire Longbow.

До складу такого комплексу, крім пускових установок (дві ПУ з двома ракетами), входить електронно-оптична система виявлення, цілевказівки та підсвічування FLIR Systems BRITE Star II. Твердопаливна ракета BGM-176B має довжину 1,1 метра та вагу близько 20 кг (при бойовій частині у 6 кг) й здатна вражати морські надводні цілі, що рухаються зі швидкістю до 70 вузлів (приблизно 130 км/год) на дальності до 4,5 км.

В американському флоті такими системами оснащені чотири великих сторожових катери ВМС США типу Cyclone. Однак вони можуть бути встановлені й на інші невеликі човни, зокрема на Mark VI.

Варто додати, що раніше про можливість отримання ВМСУ катерів Mark VI з ракетними комплексами малої дальності також повідомляв й Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.