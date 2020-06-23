В українській армії на COVID-19 хворіють 156 осіб
|15:00 27.07.2020
|Україна
У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 156 осіб, за добу зареєстровано два нові випадки.
Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил, пише Укрінформ.
"Станом на 10.00 27 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 156 осіб. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Усього за час пандемії одужало 570 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 97 осіб.
Станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.
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