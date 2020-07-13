РФ можуть відключити від SWIFT: заява посла України в США

14:45 27.07.2020   Росія

Український посол в США Володимир Єльченко прогнозує посилення санкцій проти Російської Федерації. За його словами, у випадку, якщо Росія продовжуватиме себе так поводити, як зараз, то на них очікує відключення від системи SWIFT. 

Про це Володимир Єльченко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, пише Інформаційний спротив.

«В осяжній перспективі санкції будуть посилюватися. Якщо Росія буде продовжувати себе вести так, як вона поводить себе сьогодні, а думаю, ближчим часом це не зміниться, то вони дочекаються ще й таких санкцій, як відключення від системи SWIFT. Справа в тому, що відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії. Саме тому дуже обережна позиція у багатьох інших країн. Але якщо буде така зухвала поведінка Росії, вони дочекаються і цього. Свого часу розглядалося питання про заборону регулярних авіарейсів з Росії до США (зараз це сталося у зв’язку з пандемією), мова могла би йти про замороження банківських рахунків деяких російських посадовців високого рівня», — сказав Єльченко.

Він додав, що про це свого часу заявляв міністр фінансів США, і те, що санкції досі не введені, ще нічого не означає.

«Вони лежать і чекають на свій час. Ось днями основний санкційний закон США був доповнений новими положеннями щодо Північного потоку-2. Питання в тому, коли це буде реалізовано — завтра, через тиждень чи через рік. Усе прописане і готове до застосування», — заявив посол.



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