Россия в Крыму подготовила военные штабы и мобилизационная база – замсекретаря СНБО Украины
|14:15 27.07.2020
|Крим
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в «активную фазу боевых действий».
Он утверждает, что российские штабы и мобилизационная база на полуострове находятся в подготовленном состоянии, об этом Кривонос сказал Крым.Реалии, комментируя возможность атаки России против Украины.
«Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что – начало агрессии», – отметил представитель СНБО.
При этом он заверил, что Украина готова к любым угрозам.
«Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию», – сказал Кривонос.
Однако, по его словам, в Украине должны четко понимать, что в случае агрессии, рассчитывать следует преимущественно на свои силы.
«Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники – мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России», – отметил Кривонос.
Заместитель секретаря СНБО считает, что Россия может начать агрессию против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма.
Министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений «Кавказ-2020», украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».
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