Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів

14:00 27.07.2020   Туреччина

За останній місяць берегова охорона Туреччини врятувала 929 нелегальних мігрантів, які намагалися морем дістатися Греції.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє агентство Анадолу.

«У період з 22 червня до 22 липня було врятовано 929 нелегальних мігрантів.. 379 з них висадили в Ізмірі, 238 - Баликесірі, 162 - Чанаккале, 108 - Муглі, 24 - Айдині та 18 - Анталії», - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними командування берегової охорони Туреччини, з 1 січня до 22 липня було затримано 12 тисяч 609 нелегальних мігрантів, які намагалися перебратися до Греції морем. Окрім того, 4511 нелегалів було виявлено ще до того, як вони вирушили у плавання (у тому числі 130 - у липні).

Як повідомлялося, В Анкарі заявляли, що берегова охорона Греції, виявляючи нелегалів у своїх територіальних водах, намагається витіснити їх до Туреччини.

У період із середини весни до середини осені спостерігається найактивніший трафік нелегальної міграції з африканських країн до Західної Європи. Цьогоріч статистика дещо нижча, чому сприяли карантинні заходи, які обмежили пересування по всьому світові.



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