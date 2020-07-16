Волкер розповів, чи чекати Україні нападу Росії з Криму
|13:30 27.07.2020
|Крим
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер вважає, що Росія навряд чи нападе на Україну з Криму.
Про це він розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, передає УНН.
“Не думаю, що це можливо. Звісно, Росія має все для цього, але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезних зусиль, щоб і досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може забракнути. Тому, напевно, це навряд чи станеться...”, — сказав Волкер.
За його словами, Росія щотижня вбиває українців. Вони не припиняють окуповувати Донбас і Крим, а гібридна війна проти України триває. Все це відбувається у формі насильства, із застосуванням Збройних сил, розвідки, кібератак.
Нагадаємо, Кулеба закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через окупацію та мілітаризацію Криму.
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