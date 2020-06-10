США скасує “кримські” санкції лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні

13:15 27.07.2020   Крим

Сполучені штати Америки скасують “кримські” санкції проти Росії лише тоді, коли вона поверне Крим Україні. 

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в інтервю Крим.Реалії, передає УНН.

“Згідно з політикою і законодавством США, ці санкції будуть скасовані лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні. До цього часу санкції зберігатимуться. Звісно, завжди є ймовірність, що нова адміністрація чи новий Конгрес вирішать щось змінити, але я щось дуже сумніваюся в цьому. Гадаю, з огляду на поведінку Росії ніхто не матиме ані настрою, ані бажання знімати з Росії санкції. Вони будуть стільки, скільки Росія незаконно окуповуватиме Крим”, — розповів Волкер.

Нагадаємо, Мінфін США оштрафував Amazon за поставки в окупований РФ Крим.



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