На Донбасі встановлюється режим повного припинення вогню

08:07 27.07.2020   Україна

З 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня, повідомляє Укрінформ.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

До контролю за дотриманням режиму припинення вогню залучаються українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН.

Крім того, за даними штабу ООС, для об'єктивного інформування про ситуацію на Донбасі під час дії режиму припинення вогню планують залучити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.



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