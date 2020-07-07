На Донбасі встановлюється режим повного припинення вогню
|08:07 27.07.2020
|Україна
З 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню.
Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня, повідомляє Укрінформ.
Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.
До контролю за дотриманням режиму припинення вогню залучаються українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН.
Крім того, за даними штабу ООС, для об'єктивного інформування про ситуацію на Донбасі під час дії режиму припинення вогню планують залучити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.
Ще на цю тему:
МН17: У РФ екс-поліцейського звинуватили в держзраді за відомості для СБУ про російський ЗРК «Бук» / Фото
Расследование дела МН17 дает новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе – EUvsDisinfo
МН17: США закликає РФ не ховати від суду обвинувачених у справі
Справа МН17: Стало відомо, за якими статтями Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії
У Нідерландах завершився другий блок слухань у справі МН17
Справа МН17: Представили новий доказ, що літак збили ракетою "Бука"
Справа МН17: Адвокати росіянина затягують процес, просять розслідувати "інші версії"