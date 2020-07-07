РФ прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу – Волкер
|13:00 27.07.2020
|Україна
Росія прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу.
Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в інтервю Крим.Реалії, передає УНН.
“Важливо, щоб Україна брала участь у мінських переговорах. Важливо, щоб вона обіймала мирну позицію. Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу, а це не працює. Якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно, інтегруватиметься із Заходом, тоді Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу”, — розпові Волкер.
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