Росія прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в інтервю Крим.Реалії, передає УНН.

“Важливо, щоб Україна брала участь у мінських переговорах. Важливо, щоб вона обіймала мирну позицію. Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу, а це не працює. Якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно, інтегруватиметься із Заходом, тоді Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу”, — розпові Волкер.