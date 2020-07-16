Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв’ю газеті Rheinische Post заявив, що його країна виступає проти пропозиції американського президента Дональда Трампа повернути Росію в переговори “великої сімки” (G7).

За словами Мааса, виключення Росії з цього формату було пов’язано з окупацією Криму і ситуацією на сході України. “Поки це питання не вирішено, я не бачу можливостей для запрошення Росії”, — заявив глава зовнішньополітичного відомства ФРН, пише УНН.

Маас зазначив, що не згоден також з запрошенням інших країн на саміти G7. “Ми вважаємо нормальним формат G7 або G20, але проти G11 або G12”, — сказав він.

Маас також заявив, що Німеччина дотримується принципу реалізації Мінських угод по Донбасу, але при цьому зберігає позицію, що Крим є частиною України. “Ми не можемо просто так погодитися з тим, що в 21-му столітті кордони в Європі змінюються. Якщо мова йде про врегулювання ситуації на сході України, то обговорюватися має і питання Криму”.

Також глава МЗС ФРН назвав “дуже досвідченим” міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. “Під час переговорів він послідовно відстоює інтереси Російської Федерації, але з ним завжди можливо знайти прийнятне рішення”, — сказав Маас.

Саміт “Групи семи” в поточному році був запланований на червень, проте пізніше американський президент відклав його щонайменше до вересня і заявив, що хотів би провести цей саміт в розширеному форматі — за участю не тільки Росії, але і Південної Кореї, Австралії та Індії.

У МЗС РФ у відповідь заявили, що до зустрічі G7 в розширеному форматі повинен приєднатися Китай, інакше вона не матиме сенсу. У Кремлі раніше говорили, що Москва не відмовляється від спілкування в будь-яких форматах, але її повернення до групи не служить самоціллю.