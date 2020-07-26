Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова поделилась впечатлениями от путешествия по оккупированному Крыму .

Написать про нынешнее состояние полуострова, который в 2014 году незаконно аннексировала Россия, спортсменку подвигли “ужасные дороги”, пишет ghall.com.

Бойкова сказала, что “долго не хотела писать разгромный обзор на Крым”, но Новый свет и дорога туда ее “добили”. “Вот от Ялты до Нового света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, а потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины”, – заявила она.

“По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление”, – пишет спортсменка в своем Instagram.

“Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!” – потребовала фигуристка.

В условиях прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса на полуостров едут только российские туристы.