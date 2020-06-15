Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
|12:15 27.07.2020
|Греція
Греція випустила в неділю, 26 липня, міжнародне оповіщення НАВТЕКС (Navtex) про проведення в районі острова Кастелорізо військових навчань зі стрільбами.
Про це повідомило видання Protothema, пише ZN,UA.
"Navtex дійсний з понеділка, 27 липня, до 30 липня, з метою проведення навчань берегової охорони з стрільбами. Згідно Navtex, морякам заборонено перетинати позначену зону ", — передає Греція.
Гідрографічна служба Анталії 21 липня випустила міжнародне оповіщення Navtex про сейсмічні дослідження на південь і на схід острова Кастелорізо з 21 липня по 2 серпня. В Анкарі було оголошено, що дослідне судно Oruc Reis буде перебувати в цьому районі. Туди вийшли також турецькі військові кораблі.
Раніше також повідомлялося, що НАТО розслідує інцидент в Середземному морі, коли Франція заявляє, що турецькі фрегати були "надзвичайно агресивними" по відношенню до одного з своїх військових кораблів.
Французьке судно, дежурившее в рамках операції НАТО, спробував перевірити вантажне судно за підозрою в тому, що воно доставляє зброю до Лівії в порушення ембарго ООН, пише AFP.
За словами французьких чиновників, турецькі фрегати тричі втручалися і здійснювали радіолокаційне націлювання, припускаючи, що ракетний удар неминучий.
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