Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо

12:15 27.07.2020   Греція

Греція випустила в неділю, 26 липня, міжнародне оповіщення НАВТЕКС (Navtex) про проведення в районі острова Кастелорізо військових навчань зі стрільбами.

Про це повідомило видання Protothema, пише ZN,UA.

"Navtex дійсний з понеділка, 27 липня, до 30 липня, з метою проведення навчань берегової охорони з стрільбами. Згідно Navtex, морякам заборонено перетинати позначену зону ", — передає Греція.

Гідрографічна служба Анталії 21 липня випустила міжнародне оповіщення Navtex про сейсмічні дослідження на південь і на схід острова Кастелорізо з 21 липня по 2 серпня. В Анкарі було оголошено, що дослідне судно Oruc Reis буде перебувати в цьому районі. Туди вийшли також турецькі військові кораблі.

Раніше також повідомлялося, що НАТО розслідує інцидент в Середземному морі, коли Франція заявляє, що турецькі фрегати були "надзвичайно агресивними" по відношенню до одного з своїх військових кораблів.

Французьке судно, дежурившее в рамках операції НАТО, спробував перевірити вантажне судно за підозрою в тому, що воно доставляє зброю до Лівії в порушення ембарго ООН, пише AFP.

За словами французьких чиновників, турецькі фрегати тричі втручалися і здійснювали радіолокаційне націлювання, припускаючи, що ракетний удар неминучий.



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