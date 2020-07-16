Операцию по подъему затонувшей в Крыму российской бронемашины отложили из-за погоды
|12:00 27.07.2020
|Крим
Операцию по подъему со дна Керченского пролива затонувшей бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) отложили с воскресенья на понедельник, 27 июля в связи с метеообстановкой.
Об єтом сообщил ТАСС представитель межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" (ВТО) Андрей Коннов.
"Да, сейчас ведем переговоры с рядом компаний и организаций, но сегодня неблагоприятная метеорологическая обстановка, поэтому мы не можем приступить к работам на воде. Никто не идет с нами на компромисс, оно и понятно - техника безопасности. А завтра обещают полный штиль. Мы рассчитываем, что извлечем ее в понедельник", - сказал Коннов.
Бронемашина затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, находящиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение.
Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут.
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