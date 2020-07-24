Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов

11:45 27.07.2020   Греція

Агентство по приватизации планирует продать контрольный пакет акций портов Александруполиса и Игуменица, а в порту Кавала передать в субконцессию на 40 лет многоцелевой терминал.

В Греции агентство по приватизации HRADF объявило три международных тендера на выбор инвесторов и операторов для портов Александруполис, Игуменица и Кавала.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Maritime Telegraph.

Отмечается, что агентство по приватизации планирует продать контрольный пакет акций не менее 67% в администрациях портов Александруполиса и Игуменица, а в порту Кавала собирается передать в субконцессию сроком на 40 лет многоцелевой терминал Philip II.

Известно, что все три тендера будут проходить в два этапа. Срок для подачи заявок от заинтересованных сторон установлен на 2 октября. На втором этапе прошедшие предварительный отбор претенденты представят свои предложения.

В текущем году Греция планирует привлечь 2,4 млрд евро от продажи государственных активов.



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