Кілька сотень людей вийшли на протест проти уряду Болгарії в Софії 25 липня попри заміни кількох міністрів в уряді.

Протестувальники вигукували «Відставка!» та «Мафія!», деякі з них закидали будівлю Ради міністрів у центрі столиці помідорами та рулонами туалетного паперу, пише Радіо Свобода.

Акції тривають 17 днів поспіль. Вони не припинилися навіть після того, як прем’єр-міністр Бойко Борісов замінив чотирьох міністрів у своєму уряді. 23 липня він звільнив міністрів фінансів, внутрішніх справ та економіки після звинувачень у тому, що вони обслуговують інтереси впливого бізнесмена та медіамагната Дельяна Пеєвського, якого пов’язують з опозиційним Рухом за права та свободи (DPS). Згодом стало відомо і про звільнення міністра туризму.

Протести почалися після того, як 9 липня Офіс генерального прокурора Болгарії провів обшуки в штабквартирі президента Румена Радева. Демонстранти розцінили обшуки як атаку уряду та генерального прокурора на президента.

Обшуки сталися після того, як президент заявив, що Національна служба захисту, відповідальна за охорону перших осіб держави, повинна припинити захищати одного з найвпливовіших людей Болгарії та почесного голову партії DPS Ахмеда Догана.

Крім того, протестувальників розгнівала заборона НСЗ на відвідини публічного пляжу поруч із літньою резиденцією Догана на березі Чорного моря.

За словами учасників протестів, їх задовольнить тільки повна відставка уряду. Радев, своєю чергою, висловився на їхню підтримку.