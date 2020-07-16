РФ втратила шанси «нормалізувати» окупацію Криму: глава МЗС виступив із заявою

11:15 27.07.2020   Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у другу річницю Кримської декларації американського держсекретаря Майка Помпео подякував США за підтримку в питанні окупації Російською Федерацією Криму. 

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, пише Інформаційний спротив.

Кримська декларація чітко зафіксувала, що США готові дотримуватися політики не визнання окупації до моменту повного відновлення державного суверенітету України, написав Дмитро Кулеба.

«Я щиро вдячний США, які кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму. Вони надіслали Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова, а тому одного дня завершиться», – наголосив глава МЗС.

Він висловив переконання, що Москва втратила свої шанси «нормалізувати» незаконну окупацію українського Криму. Водночас міністр знову заговорив про потребу посилювати санкії проти Росії.

«Порушення прав людини й мілітаризація Криму, що зростають, вимагають посилення тиску на Кремль. Потрібно, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні», – наголосив Дмитро Кулеба.



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