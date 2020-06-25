Проблему з танкером Delfi визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня

11:00 27.07.2020   Одесса

Проблему із затонулим біля Одеси танкером Delfi визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації ОДА Максим Куций у Facebook, пише Укрінформ.

«Сьогодні провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкера «Делфі». Головне - ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня. Завтра, за законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкера остаточно перейде виключно до держави», - написав він.

При цьому Куций підкреслив, що у судновласника та підрядної організації, залучених до процесу було достатньо часу та спроб для вдалого підйому судна – «вочевидь, їх підхід не спрацьовує».

Голова ОДА також зазначив, що на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій, водночас представники міської влади проігнорували сьогоднішнє засідання та не з’явились на зустріч.

Таким чином, як повідомив Куций, разом з міністром, керівництвом Адміністрації морських портів України, Державної екологічної інспекції України та Одеського порту були узгоджені подальші дії у ситуації з танкером.

«Перше - роботи не зупиняться навіть на період проведення тендеру (на підняття танкера Delfi – ред.). Друге - Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків, завданих екології. Третє - застосуємо скорочену процедуру закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте - вже завтра ми проведемо розширену нараду за участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна», - заявив голова ОДА.

На його думку, «часу на ліквідацію мало».

«Судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес. Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки», - заявив голова ОДА.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Із танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак так і не зробив цього.

У суботу, 25 липня, друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Своєю чергою керівник Одеської ОДА звернувся до Кабінету міністрів з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною і запропонував уряду надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.



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