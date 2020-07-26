Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії

10:30 27.07.2020   Росія

Британія підвищить свою здатність протистояти загрозам, що виходять від Росії і Китаю в космосі, в рамках перегляду зовнішньої політики, безпеки і оборони.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У четвер Британія заявила, що стурбована випробуванням російського супутника, яке включало запуск снаряда з "характеристиками зброї".

"На цьому тижні нам нагадали про загрозу, яку Росія представляє для нашої національної безпеки, провокаційним випробуванням схожого на зброю снаряда з супутника, що загрожує мирному використанню космосу", - заявив Уоллес, додавши, що Китай також становить загрозу.

"Китай також розробляє наступальну космічну зброю, і обидві країни вдосконалюють свої можливості. Така поведінка тільки підкреслює важливість огляду, який в даний час проводить уряд Британії", - додав він.

Напруженість у відносинах між Британією і Росією була високою в останні тижні, оскільки лондон запровадив проти росіян нові санкції, звинуватив російських акторів в спробі втрутитися в минулорічні вибори і заявив, що Москва намагалася викрасти дані від розробників вакцини проти коронавірусу.

Газета The Mail on Sunday повідомила також, що прем’єр Британії Борис Джонсон також має намір переглянути закони Сполученого Королівства про державну зраду, щоб протистояти загрозам, що виходять від Китаю і Росії.



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