Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
|10:00 27.07.2020
|Греція
Американський авіаносець "Dwight D. Eisenhower" і ще 12 американських військових кораблів заходять в Середземне море для проведення спільних навчань з ВПС Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Prothotema.
Американський авіаносець сьогодні пройде Суецький канал і, як очікується, в найближчі кілька годин прибуде в район на південь від грецького острова Крит, де будуть проводитися навчання з ВПС Греції.
Корабель буде перебувати на кордоні грецької виключної економічної зони.
У навчаннях візьмуть участь вісім літаків F-16 з грецької авіабази на острові Крит, а також чотири літаки F-18 з американського авіаносця.
Грецькі ЗМІ відзначають особливу важливість візиту американських кораблів в момент посилення суперечок Греції з Туреччиною, яка розпочала нову розвідку нафти і газу в Східному Середземномор'ї, а також перетворила на мечеть собор Святої Софії, що викликало критику світової громадськості.
Нагадаємо, Туреччина має з Грецією давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.
Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.
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