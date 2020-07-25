Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море

10:00 27.07.2020   Греція

Американський авіаносець "Dwight D. Eisenhower" і ще 12 американських військових кораблів заходять в Середземне море для проведення спільних навчань з ВПС Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Prothotema.

Американський авіаносець сьогодні пройде Суецький канал і, як очікується, в найближчі кілька годин прибуде в район на південь від грецького острова Крит, де будуть проводитися навчання з ВПС Греції.

Корабель буде перебувати на кордоні грецької виключної економічної зони.

У навчаннях візьмуть участь вісім літаків F-16 з грецької авіабази на острові Крит, а також чотири літаки F-18 з американського авіаносця.

Грецькі ЗМІ відзначають особливу важливість візиту американських кораблів в момент посилення суперечок Греції з Туреччиною, яка розпочала нову розвідку нафти і газу в Східному Середземномор'ї, а також перетворила на мечеть собор Святої Софії, що викликало критику світової громадськості.

Нагадаємо, Туреччина має з Грецією давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.

Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.



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