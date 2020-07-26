У неділю, 26 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та попросив звільнити політв'язня Руслана Сулейманова, у якого напередодні трагічно загинув трирічний син.

Про це повідомляє прес-служба ОПУ, пише Апостроф.



Зеленський наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі та погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму.

Президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Нагадаєм, в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного Мусу - сина політв'язня Руслана Сулейманова, пошуки якого тривали з вечера 24 липня.