ВМФ Росії отримає «гіперзвукову зброю, яка не має аналогів у світі» - Путін

09:45 27.07.2020   Росія

Президент Росії Володимир Путін заявив 26 липня, що російський Військово-морський флот отримає «гіперзвукову зброю, яка не має аналогів у світі». 

Про це Путін сказав на головному військово-морському параді, який із нагоди Дня ВМФ Росії відбувся в Санкт-Петербурзі. Ракета "Циркон", як стверджується, здатна вражати цілі на дальності понад 1 тисячу кілометрів зі швидкістю, яка в 9 разів перевищує швидкість звуку, пише Радіо Свобода.

Путін також заявив, що в цьому році до складу ВМФ будуть прийняті близько 40 кораблів. Кілька днів тому були закладені шість великих кораблів, включно з атомними підводними човнами.

Міністерство оборони Росії 26 липня заявило про швидке завершення робіт зі створення двох нових систем озброєння для ВМФ. Це гіперзвукової ракетний комплекс «Циркон» і ядерні безпілотні підводні апарати «Посейдон». Як говориться в повідомленні, проведені успішні пуски «Циркона» з фрегата Північного флоту «Адмірал Горшков».

Також проводяться випробування спущеного в березні 2019 року на воду першого атомного підводного човна-носія самохідних підводних апаратів з ядерною енергетичною установкою «Посейдон».

Про нові системи озброєння Путін казав у своєму посланні Федеральним зборам 1 березня 2018 року, перед виборами. Згодом перераховані президентом Росії види озброєння отримали назви. Особливу увагу Путін приділив саме гіперзвуковій зброї. Він не раз наголошував, що завдяки цій розробці Росія фактично випередила «ймовірних противників».

Паради ВМФ пройшли в неділю, крім Петербурга, також в анексованому Севастополі, у Владивостоку, Сєвероморську, Петропавловську-Камчатському, Балтійську, а також на базі Тартус у Сирії.

У ВМФ Росії торік сталися дві великих катастрофи з людськими жертвами – пожежа на борту глибоководного апарата «Лошарик» і вибух із викидом радіації на полігоні під Сєверодвінськом. Розслідування Радіо Свобода дійшло висновку, що під Сєверодвінськом була невдала спроба підняти з дна крилату ракету «Буревісник» (ще один вид озброєння, про яке говорив Путін).



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