В первом полугодии морпорты сократили количество обработанных судов на 6,7%

09:30 27.07.2020   Україна

Морские порты Украины в январе-июне 2020 года сократили количество обработанных судов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, или на 379 судов — до 5315 судов. 

Об этом свидетельствуют данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

В частности, Измаильский порт обработал 1326 судов, Николаевский — 830, Черноморский — 799, Одесский — 661, «Пивденный» — 618, Херсонский — 316, Мариупольский — 267, Ренийский — 201, специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» — 150, Бердянский — 129, Белгород-Днестровский — 14, Усть-Дунайский — 3, Скадовский — 1.

В июне морские порты обработали 763 судна. В частности, Измаильский порт обработал 155 судов, Черноморский — 138, Одесский — 114, Николаевский — 110, «Пивденный» — 102, Херсонский — 45, Мариупольский — 41, СМП «Ольвия» — 26, Ренийский — 20, Бердянский — 9, Белгород-Днестровский — 2, Скадовский — 1.

По данным АМПУ, морские порты в апреле обработали 910 судов, в марте — 958 судов, в феврале — 875, в январе — 958.

По данным АМПУ, морские порты Украины в 2019 году увеличили количество обработанных судов по сравнению с 2018 годом на 1,7%, или на 196 судов — до 11 850 судов.



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