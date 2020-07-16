Новая коронавирусная инфекция подтверждена за истекшие сутки у 21 человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа», – написал Аксёнов.

Аксенов так-же сообщил, что за 25 июля в оккупированном Крыму зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, ещё 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц.

За 26 июля на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.

4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 – прибывший из другого субъекта), еще 4 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здоровых лиц, 2 – завозные из-за рубежа.

В оккупированном Россией Крыму с начала пандемии выявлено 1 116 подтвержденных случаев COVID-19. 71 из них завозной из-за границы, 107 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 813 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 125 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.