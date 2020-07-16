У селі Строгонівка під Сімферополем 26 липня знайшли тіло трирічного Муси Сулейманова.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу МНС Росії в Криму, пише Укрінформ.

«Пошукові роботи в селі Строгонівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії», - йдеться в повідомленні пресслужби МНС Росії в Криму.

Співзасновник громадського руху "Бизим балалар" (Наші діти) Ліля Буджурова в Facebook підтвердила, що хлопчика знайшли мертвим у зливній ямі поруч з домівкою.

Сьогодні в соцмережах з'явилася інформація, що тіло зниклого 24 липня трирічного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова - знайшли в зливній ямі поруч з рідною оселею.

«Координатор пошуків зниклого Муси Сулейманова повідомив, що сьогодні о 11 годині приїхали чистити зливну яму біля оселі, де мешкає родина Сулейманових. Одразу почулися крики - в ямі було виявлено тіло дитини. Місце обнесли сигнальною стрічкою, всіх попросили відійти якомога далі», - повідомляє ведуча Crımea tatars Арзи Меметова.



За її словами, впродовж двох днів пошуків волентери ретельно перевірили всі довколишні зливні ями, туалети, однак виявили дитину лише сьогодні.

Наразі в село Строганівка на вулицю Азатлик, де розташований штаб пошуків дитини, продовжують приїздити волонтери для продовження пошукових робіт, проте їх повертають назад. Розвертають і машини, які їдуть до штабу.

Як повідомлялося, 24 липня в селі Строганівка під Сімферополем зник 3-річний Муса Сулейманов - син політв'язня Руслана Сулейманова, одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії - вбивство малолітнього».

Загалом у родині Сулейманових троє дітей, з яких 3-річний Муса - наймолодший.

Руслан Сулейманов - учитель фізики, цивільний журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.