У Керченській протоці під час акції "Керченський десант" Дорога мужності "затонув бронетранспортер. Інцидент стався під час його форсування .

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на прес-секретаря міжрегіональної громадської організації "Військово-технічне товариство" Андрія Коннова, передає Апостроф.

На його думку причина всьому - сильний вітер.

"Після проходження відрізка приблизно в п'ять кілометрів автомобіль БРДМ-2, який рухався першим в колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неодноріднимі перепадами глибини в цьому місці. На це наклався фактор сильного бічного вітру, про який ми не були попереджені", - розповів він.

Як повідомляється, екіпаж бронемашини евакуювали, проте сам БРДМ-2 не вдалося врятувати.

Окремо наголошується, що загрози розливу палива немає, так як у автомобіля вони герметичні. Витягати з води його будуть точно, оскільки па'мять про нього дуже дорога.