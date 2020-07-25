У Керченській протоці потонув російський бронетранспортер / Відео
|09:00 27.07.2020
|Крим
У Керченській протоці під час акції "Керченський десант" Дорога мужності "затонув бронетранспортер. Інцидент стався під час його форсування.
Про це пише "РИА Новости" з посиланням на прес-секретаря міжрегіональної громадської організації "Військово-технічне товариство" Андрія Коннова, передає Апостроф.
На його думку причина всьому - сильний вітер.
"Після проходження відрізка приблизно в п'ять кілометрів автомобіль БРДМ-2, який рухався першим в колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неодноріднимі перепадами глибини в цьому місці. На це наклався фактор сильного бічного вітру, про який ми не були попереджені", - розповів він.
Як повідомляється, екіпаж бронемашини евакуювали, проте сам БРДМ-2 не вдалося врятувати.
Окремо наголошується, що загрози розливу палива немає, так як у автомобіля вони герметичні. Витягати з води його будуть точно, оскільки па'мять про нього дуже дорога.
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