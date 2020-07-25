Під час проведення в соборі Святої Софії в Стамбулі (Туреччина) першого за останні 86 років п'ятничного намазу на території сусідньої Греції пройшли акції протесту проти використання колишнього музею як мечеті.

Про це повідомляє ВВС, пише Апостроф.

Як сказано в повідомленні, в п'ятницю, 24 липня, по всій Греції в знак жалоби били дзвони на православних храмах. Під час однієї з акцій протесту в місті Салоніки демонстранти спалили турецький прапор.

У суботу, 25 липня, міністерство закордонних справ Туреччини виступило з цього приводу з жорсткою заявою.

"Розпещені діти Європи не змогли стерпіти виду віруючих, які знову моляться в Айя-Софії. Відтепер Греція повинна забути про візантійської мрії, від якої вона не може відмовитися вже 567 років", - заявив офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксо.

Провину в спаленні прапора в Салоніках в турецькому МЗС поклали на уряд Греції і членів парламенту країни, які "спровокували суспільство своїми ворожими заявами".

Турецька влада переконує, що культурну спадщину Айя-Софії буде збережено, а старовинні християнські фрески і мозаїки на стінах собору не постраждають. Під час п'ятничної молитви вони були прикриті білими полотнищами.

Як раніше повідомлялось, 10 липня, за рішенням Державної ради Туреччини (вищого адміністративного суду), собор Святої Софії в Стамбулі було позбавлено статусу музею і тепер він може використовуватися як мечеть.