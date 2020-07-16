Слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна призначили на 27 липня - адвокат

08:30 27.07.2020   Крим

На понеділок, 27 липня, призначені слідчі дії у справі кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в шпигунстві.

Про це його адвокат Микола Полозов розповів Укрінформу.

«У понеділок очікуються слідчі дії щодо українського політв'язня Івана Яцкіна. Я не бачив Івана Григоровича вже кілька тижнів, тому вважаю важливою цю зустріч, під час якої дізнаюся поточні новини від нього і про нього», - сказав Полозов.

Він також нагадав, що під час обмежувальних заходів, пов'язаних з епідемією коронавірусу, можливості спілкування адвокатів зі своїми підзахисними вкрай обмежені. Зокрема, Полозову не вдається пройти в СІЗО Лефортово, де перебуває Яцкін. І навіть в судових засіданнях, пов'язаних з продовженням арешту його підзахисному, той бере участь по відеоконференцзв'язку.

Як повідомлялося, в середині червня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було продовжено на два місяці - до 16 серпня. В апеляційній скарзі на це рішення було відмовлено.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша дочка народилася вже після його арешту.



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