В Криму шкуають 3-річного сина політв'язня Сулейманова: пошуки не припиняються з настанням темряви / Фото

06:30 26.07.2020   Крим

У Криму тривають пошуки зниклого 24 липня 3-річного Муси - сина громадянського журналіста Руслана Сулейманова, арештованого у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група).

Як повідомляє у Facebook Кримська солідарність, нові групи волонтерів, змінюючись кожні дві години, прочісують довколишній ліс, пише Укрінформ.

«Тривають пошуки дитини. Близько 1200 волонтерів у складі кількох піших груп зараз попрямували прочісувати ліс. Продовжують працювати водолази в найближчому водоймищі», - розповів координатор пошукової роботи в селі Строганівка Шеевкет Семедляєв.

За його словами, озеро було обстежено кілька разів, але очерет на березі не дозволяє провести цю роботу до кінця. Зараз готується вирубка очерету.

На місці також працюють представники так званих Слідчого комітету і МНС Криму.

«Вони відпрацьовують версію викрадення дитини, а ми як волонтери зайняті виключно пошуковими роботами», - зазначив Семедляєв.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який виступив у прямому ефірі в Facebook, не виключив, що зникнення дитини пов'язане з провокаціями окупаційної влади. Його обурив той факт, що підконтрольна Росії «прокуратура» Криму має намір організувати перевірку виконання батьками Муси Сулейманова своїх обов'язків щодо дитини.

«Ніби вони не знають, що батько дитини – Руслан Сулейманов – незаконно заарештований і більше року незаконно утримується в СІЗО. Вони збираються перевірити, як він виконує свої батьківські обов'язки, забравши його з сім'ї», - обурився Чубаров.

Як повідомлялося, 24 липня в селі Строганівка під Сімферополем пропав 3-річний Муса Сулейманов – син політв'язня, другого фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Окупаційна прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії - вбивство малолітнього.

Усього в сім'ї Сулейманових троє дітей, 3-річний Муса – наймолодший.

Батько хлопчика - Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадянський журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року він був затриманий біля будинку, де проводився обшук, і відбув адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, у нього відібрали зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року він брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні та оштрафований на 10 тис. рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки й затримання кримських татар, багато з яких - активісти Кримської солідарності. Загалом були затримані й арештовані 24 особи, у тому числі Руслан Сулейманов.

28 березня 2019 року рішенням Київського районного «суду» Сімферополя Руслан Сулейманов був заарештований. Його обвинуватили за ч. 1 статті 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.



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