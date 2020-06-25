Друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Операція підняття на кіль танкера розпочалась, як і 24 липня, у пообідню пору. Близько 15:30 буксири Balqis та «Австралія» потягнули за командою два сталеві канати, щоб зрушити з місця аварійне судно, однак один з них обірвався, коли буксири рушили у бік від одеського пляжу «Дельфін», повідомляє Укрінформ.

Варто зазначити, що так само невдачею - обривом одного з капронових канатів - завершилася перша спроба підняти танкер і викренити його на рівний кіль, яку зробили фахівці компанії-підрядника і двох буксирів 18 липня. У п'ятницю вперше спробували застосувати для підняття судна міцніші сталеві канати, але при заведенні до корпусу танкера один із них намотався на гвинт буксира. Тож операцію перенесли на 25 липня.

У п'ятницю, 24 липня, заступник керівника Державної екологічної інспекції в Одеській області звернув увагу журналістів, які спостерігали за невдалою операцією, на величезну нафтову пляму поряд з танкером і заявив, що інспектори Держекоінспекції встановили розмір забруднення.

«Держінспектори зафіксували поряд з танкером, в акваторії пляжу «Дельфін», пляму сріблястого кольору розміром 7,5 тис. кв. метрів, що має характерний запах нафтопродуктів і рухається в бік пляжу», - зазначив Караулов, припустивши, що нафтопродукти витекли з пошкодженого корпусу судна і перелилися через бонові загородження довкола танкера.

Як повідомлялось, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив у четвер, що в разі неспроможності власника танкера прибрати його, цю операцію здійснить спеціалізована компанія під контролем АМПУ. У неділю Криклій запланував прибути до Одеси.

За словами міністра, з 27 липня операція з підняття аварійного судна переходить під контроль АМПУ.

«Але не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з головою Одеської ОДА Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не гаяти часу на бюрократичні процедури», - наголосив Криклій.

Ще 23 липня Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» оголосила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг з видалення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту. Зазначається, що переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше ніж за 60 календарних днів з моменту укладення договору. Стартова ціна виконання робіт - майже 25 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.