Новий атракціон для туристів:Танкер Delfi не змогли підняти, бо урвався сталевий канат

08:15 27.07.2020   Одесса

Друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Операція підняття на кіль танкера розпочалась, як і 24 липня, у пообідню пору. Близько 15:30 буксири Balqis та «Австралія» потягнули за командою два сталеві канати, щоб зрушити з місця аварійне судно, однак один з них обірвався, коли буксири рушили у бік від одеського пляжу «Дельфін», повідомляє Укрінформ.

Варто зазначити, що так само невдачею - обривом одного з капронових канатів - завершилася перша спроба підняти танкер і викренити його на рівний кіль, яку зробили фахівці компанії-підрядника і двох буксирів 18 липня. У п'ятницю вперше спробували застосувати для підняття судна міцніші сталеві канати, але при заведенні до корпусу танкера один із них намотався на гвинт буксира. Тож операцію перенесли на 25 липня.

У п'ятницю, 24 липня, заступник керівника Державної екологічної інспекції в Одеській області звернув увагу журналістів, які спостерігали за невдалою операцією, на величезну нафтову пляму поряд з танкером і заявив, що інспектори Держекоінспекції встановили розмір забруднення.

«Держінспектори зафіксували поряд з танкером, в акваторії пляжу «Дельфін», пляму сріблястого кольору розміром 7,5 тис. кв. метрів, що має характерний запах нафтопродуктів і рухається в бік пляжу», - зазначив Караулов, припустивши, що нафтопродукти витекли з пошкодженого корпусу судна і перелилися через бонові загородження довкола танкера.

Як повідомлялось, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив у четвер, що в разі неспроможності власника танкера прибрати його, цю операцію здійснить спеціалізована компанія під контролем АМПУ. У неділю Криклій запланував прибути до Одеси.

За словами міністра, з 27 липня операція з підняття аварійного судна переходить під контроль АМПУ.

«Але не чекаючи цієї дати, ми вже погодили з головою Одеської ОДА Максимом Куцим провести в неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатися за прискореною процедурою і не гаяти часу на бюрократичні процедури», - наголосив Криклій.

Ще 23 липня Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» оголосила про проведення тендера на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro на надання послуг з видалення танкера Delfi з акваторії Одеського морського порту. Зазначається, що переможець аукціону повинен буде підняти танкер залежно від гідрометеорологічних умов, але не пізніше ніж за 60 календарних днів з моменту укладення договору. Стартова ціна виконання робіт - майже 25 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який перебував в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.



Ще на цю тему:

11:00 27.07.2020
Проблему з танкером Delfi визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня
17:15 23.07.2020
Владельцу затонувшего танкера Delfi опять установили крайний срок для его подъема
17:15 21.07.2020
АМПУ требует от судовладельца передать право эвакуировать аварийный танкер с пляжа Одессы
09:15 21.07.2020
Буксир P&O Maritime принимает участие в подъеме затонувшего в Одессе танкера / Фото
08:15 21.07.2020
У побережья Бенина пираты взяли в заложники моряков из Украины
08:15 13.07.2020
В Україні стало на рейд судно з хворими на коронавірус на борту
15:45 09.07.2020
Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії танкера «Делфі»
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
16:30 07.07.2020
В Бердянском порту застряли моряки турецкого судна Rusen Mete
09:00 03.07.2020
На одеському пляжі готуються до підняття затонулого танкера
21:40 25.06.2020
Сухогруз, проходивший по Панамскому каналу, разрушил железнодорожный мост / Видео
19:30 25.06.2020
Собственнику затонувшего в Одессе танкера дали еще месяц на подъем судна
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
16:16 24.07.2020
Парламент Болгарії схвалив перестановки в уряді
12:30 24.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники блокували транспортні розв’язки у Софії
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
08:45 27.07.2020
Спалили турецький прапор: В Греції протестують проти мусульманських богослужінь у соборі Софії
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
10:30 27.07.2020
Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії
09:45 27.07.2020
ВМФ Росії отримає «гіперзвукову зброю, яка не має аналогів у світі» - Путін
18:30 24.07.2020
У Росії відреагували на звинувачення щодо випробувань космічної зброї
16:42 24.07.2020
В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
19:45 24.07.2020
Туреччина санкціонувала арешти ще 102 осіб за підозрою у зв’язках з Гюленом
17:30 24.07.2020
У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть / Фото
13:45 24.07.2020
Перший розвідувальний корабель Туреччини вийшов на ходові випробування
12:45 24.07.2020
Мусульмани проводять п’ятничні молитви у Святій Софії вперше за 86 років після того, як музей став мечеттю
Всі новини країни
Україна Україна
12:00 27.07.2020
Операцию по подъему затонувшей в Крыму российской бронемашины отложили из-за погоды
11:15 27.07.2020
РФ втратила шанси «нормалізувати» окупацію Криму: глава МЗС виступив із заявою
11:00 27.07.2020
Проблему з танкером Delfi визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня
10:45 27.07.2020
У Севастополі висихає Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд