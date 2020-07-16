Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич обсудил с послом Нидерландов в Украине Йеннесом де Молом нарушение прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом представительство президента сообщило в Facebook.

«Важной составляющей встречи были вопросы санкционного режима, сохранение вектора расширения санкций со стороны партнеров Украины, а также последовательной политики непризнания, определенной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2014 года, нарушение прав человека, обсуждение ограничения прав граждан на свободу передвижения со стороны оккупационных «органов», нарушения против украинской церкви, нарушения прав коренного крымскотатарского народа на территории временно оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Представительство Президента Украины в АР Крым поблагодарило партнеров за последовательную политику непризнания попытки аннексии АР Крым и Севастополя Россией и консолидацию усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич провел встречу с исполняющим обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозефом Пеннингтоном. Они обсудили ситуацию с правами человека в аннексированном Крыму и усиление санкций против тех, кто нарушает права на полуострове.