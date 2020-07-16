Представитель президента Украины рассказал послу Нидерландов о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

19:31 24.07.2020   Крим

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич обсудил с послом Нидерландов в Украине Йеннесом де Молом нарушение прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом представительство президента сообщило в Facebook.

«Важной составляющей встречи были вопросы санкционного режима, сохранение вектора расширения санкций со стороны партнеров Украины, а также последовательной политики непризнания, определенной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2014 года, нарушение прав человека, обсуждение ограничения прав граждан на свободу передвижения со стороны оккупационных «органов», нарушения против украинской церкви, нарушения прав коренного крымскотатарского народа на территории временно оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Представительство Президента Украины в АР Крым поблагодарило партнеров за последовательную политику непризнания попытки аннексии АР Крым и Севастополя Россией и консолидацию усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич провел встречу с исполняющим обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозефом Пеннингтоном. Они обсудили ситуацию с правами человека в аннексированном Крыму и усиление санкций против тех, кто нарушает права на полуострове.



Ще на цю тему:

19:01 24.07.2020
У Денісової відреагували на вимогу окупаційної влади знести храм ПЦУ в Євпаторії
18:01 24.07.2020
У США занепокоєні порушенням Росією прав людини на Донбасі та в Криму
16:01 24.07.2020
МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - прем'єр Шмигаль
15:01 24.07.2020
Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ не публічний
14:14 24.07.2020
Таран закликав ОБСЄ приділити більше уваги агресії Росії
10:20 24.07.2020
Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной – Кориневич
09:30 24.07.2020
Волкер про Крим: можливості для переговорів із Росією поки немає
08:30 24.07.2020
Джапарова обговорила з представником НАТО в Україні мілітаризацію Росією Криму
20:15 23.07.2020
В анексованому Криму архієпископу ПЦУ Клименту вручили постанову про знесення храму
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
14:45 23.07.2020
Круизы на «Князе Владимире» в Крым отменены минимум до середины августа
14:00 23.07.2020
В Кремле готовят отставку “премьера” оккупированного Крыма – блогер
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
16:16 24.07.2020
Парламент Болгарії схвалив перестановки в уряді
12:30 24.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники блокували транспортні розв’язки у Софії
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
14:44 24.07.2020
Третій день триває битви з пожежами у грецькому Коринфі
08:45 24.07.2020
Макрон прагне санкцій ЄС за "порушення" у грецьких водах
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 24.07.2020
У Росії відреагували на звинувачення щодо випробувань космічної зброї
16:42 24.07.2020
В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США
15:45 24.07.2020
У Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 800 тисяч
11:45 24.07.2020
Сенат США ухвалив закон із санкціями проти Nord Stream-2
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
19:45 24.07.2020
Туреччина санкціонувала арешти ще 102 осіб за підозрою у зв’язках з Гюленом
17:30 24.07.2020
У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть / Фото
13:45 24.07.2020
Перший розвідувальний корабель Туреччини вийшов на ходові випробування
12:45 24.07.2020
Мусульмани проводять п’ятничні молитви у Святій Софії вперше за 86 років після того, як музей став мечеттю
Всі новини країни
Україна Україна
19:31 24.07.2020
Представитель президента Украины рассказал послу Нидерландов о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
19:14 24.07.2020
Замсекретаря СНБО Украины о возможной атаке из аннексированного Крыма: «Технически Россия давно готова к агрессии»
19:01 24.07.2020
У Денісової відреагували на вимогу окупаційної влади знести храм ПЦУ в Євпаторії
18:15 24.07.2020
Захист Сизикова у Криму проситиме скасувати інваліду по зору домашній арешт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд