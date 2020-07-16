Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что Россия начать агрессию против Украины с любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Крым.Реалии.

«Они могут начать наступление с любого участка границы, начиная от одесского направления, заканчивая херсонским – со стороны Крыма. И со стороны Мариуполя, с Луганской стороны, из Донецкой области, из Харьковской области, с Сумской, даже с территории непосредственно Беларуси. Такой вариант мы не исключаем», – сказал Кривонос.

Он считает, что для наступления Россия уже технически давно готова.

«Технически Россия давно уже готова осуществить агрессию. Количество сил и средств и обучаемость персонала, и вообще войск, войск по ведению боевых действий на территории Украины за последние 10 лет постоянно прорабатывались. И эти поэтапные обучения – ежегодные учения «Кавказ»... В прошлые годы они даже отрабатывали вопросы переброски большого количества войск с Дальнего Востока и из Приморья», – добавил представитель СНБО Украины.

Министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений «Кавказ-2020», украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

Ряд экспертов и политиков высказали мнение о том, что под предлогом упомянутых военных учений Россия может пойти в наступление в сторону Украины, в том числе с территории аннексированного Крыма.

Эту информацию опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.