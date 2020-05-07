У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19

18:45 24.07.2020   Румунія

У Румунії за минулу добу зареєстрували 1 119 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), що є рекордом для країни з початку пандемії.

Про це повідомляє Romania-Insider, передає Укрінформ.

"У Румунії зареєстрували 1 119 нових випадків коронавірусу за минулі 24 години», - йдеться у повідомленні.

Добова кількість нових випадків COVID-19 є рекордною для країни з початку пандемії.

За даними румунської влади, загалом в країні коронавірус підтверджено у 42 394 людей. З них 28 267 пацієнтів одужали і виписані з лікарень.

За минулу добу від COVID-19 померли 24 людини, а загальна кількість летальних випадків у Румунії становить 2 150 осіб.

Минуло тижня стало відомо, що уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.



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