У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
|18:45 24.07.2020
|Румунія
У Румунії за минулу добу зареєстрували 1 119 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), що є рекордом для країни з початку пандемії.
Про це повідомляє Romania-Insider, передає Укрінформ.
"У Румунії зареєстрували 1 119 нових випадків коронавірусу за минулі 24 години», - йдеться у повідомленні.
Добова кількість нових випадків COVID-19 є рекордною для країни з початку пандемії.
За даними румунської влади, загалом в країні коронавірус підтверджено у 42 394 людей. З них 28 267 пацієнтів одужали і виписані з лікарень.
За минулу добу від COVID-19 померли 24 людини, а загальна кількість летальних випадків у Румунії становить 2 150 осіб.
Минуло тижня стало відомо, що уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.
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