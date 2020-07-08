У Росії відреагували на звинувачення США і Великої Британії, що стосуються випробувань космічної зброї і стверджують, що не порушували "ніяких норм міжнародного права".

Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС РФ, передає УНН.

"Проведені міноборони Росії 15 липня випробування не створювали загрози для інших космічних об'єктів і, головне - не порушували ніяких норм і принципів міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ послалися на інформацію свого військового відомства і стверджують, що "російський "супутник-інспектор" провів перевірку з близької відстані російського космічного апарату з використанням спеціалізованої апаратури малого космічного апарату".

Як повідомлялося раніше, у США заявили, що Росія провела на навколоземній орбіті випробування протисупутникової зброї.

З аналогічними звинуваченнями на адресу Москви виступили у міноборони Великої Британії. При цьому США підкреслили, що мають докази того, що це були саме випробування зброї, а у Великій Британії відзначили, що вперше критикують російські дії у космосі.