У США занепокоєні порушенням Росією прав людини на Донбасі та в Криму

18:01 24.07.2020   Крим

Виконувач обов'язків заступника глави місії США Джозеф Пеннінгтон висловив занепокоєння постійним порушенням Росією прав людина на Донбасі та анексованому Криму.

Про це він заявив під час зустрічі з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, повідомляє посольство США в Україні у Facebook, передає  Укрінформ.

“Джозеф Пеннінгтон підкреслив тверду позицію США: Крим - це Україна - і висловив глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини з боку Росії в Криму та на Донбасі, що відбуваються постійно”, - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.



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