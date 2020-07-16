Виконувач обов'язків заступника глави місії США Джозеф Пеннінгтон висловив занепокоєння постійним порушенням Росією прав людина на Донбасі та анексованому Криму.

Про це він заявив під час зустрічі з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, повідомляє посольство США в Україні у Facebook, передає Укрінформ.

“Джозеф Пеннінгтон підкреслив тверду позицію США: Крим - це Україна - і висловив глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини з боку Росії в Криму та на Донбасі, що відбуваються постійно”, - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.