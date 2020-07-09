У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть / Фото

17:30 24.07.2020   Туреччина

У Стамбулі у п'ятницю, 24 липня, відбулася перша за 86 років мусульманська молитва у соборі Святої Софії, де раніше був музей, а віднині офіційно працює мечеть. Тисячі мусульманських вірян приїхали з інших міст і сіл Туреччини, щоб взяти участь у святкуванні з цього приводу, повідомляє інформагенція dpa. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також прибув на молитву, що відбувається в пам'ятнику шостого століття.

Вранці перед першою мусульманською п'ятничною молитвою біля будівлі собору зібрався величезний натовп людей. Через епідемію COVID-19 до будівлі дозволено увійти лише тисячі людей, передає Deutsche Welle.

Тисячі людей з усієї Туреччини приїхали на святкування у Стамбул, частина з них ночувала у палатках

Зазначається, що деякі віруючі приїхали ще напередодні і ночували неподалік у наметах. Дороги біля пам'ятки перекрили ще зі вчорашнього вечора. На місці чергують близько 20 тисяч поліцейських. Багато людей не дотримуються дистанції та ігнорують правила для попередження інфікування коронавірусом, зазначають турецькі ЗМІ.

Учасники святкувань здебільшого ігнорують правила для уникнення інфікування коронавірусом

Нагадаємо, 10 липня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мечеть Ая-Софія у Стамбулі - колишній православний Софійський собор, в якому дотепер протягом останніх 86 років був розташований музей - відчинить свої двері для вірян 24 липня. Того ж дня турецький президент підписав указ про зміну статусу собору.

Це рішення Ердогана вже піддали жорсткій критиці в Греції та на Кіпрі. У свою чергу, в ЮНЕСКО заявили, що "глибоко шкодують" про рішення Туреччини перетворити cобор Святої Софії в Стамбулі з музею на мечеть, і констатували, що з ними ніхто навіть не радився перед ухваленням такого рішення.

Про своє "розчарування" рішенням влади Туреччини заявили також у Державному департаменті США та Євросоюзі.



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