На территории оккупированного Крыма проходят двусторонние батальонные тактические учения. Военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских частей на полигонах выполняют учебные задачи с боевыми стрельбами.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Одновременно учения проходят на полигонах юга РФ в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Чечне, на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

Отметим, что инженерные подразделения, подразделения РХБЗ, медицинские, РЭБ, ПВО, разведывательные также выполняют поставленные задачи на полигонах.

Огневая поддержка и оперативная доставка личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивается самолетами и вертолетами объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что боевые стрельбы отрабатывают артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Тордадо», «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», «Гвоздика», «Акация», минометов большой мощности «Тюльпан» и «Малка». Также в составе разведывательных огневых комплексов задействованы танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

Ранее мы сообщали о решении командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова продолжить 10 батальонных и 13 ротных тактических учений после завершения внезапной проверки войск и сил ЮВО. Так, порядка 10 тыс. военнослужащих ЮВО не вернулись в части, а продолжают участие в учениях.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», — сказал генерал армии Александр Дворников.