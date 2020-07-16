В оккупированной Керчи 24 июля на заводе «Залив» состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт».

Об этом с места событий сообщает журналист Керчь.ФМ.

Это уже третий спуск корабля на воду в истории завода, отметил генеральный директор завода Игорь Обрубов.