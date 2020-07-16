В оккупированной Керчи спустили на воду новый малый ракетный корабль
|17:01 24.07.2020
|Крим
В оккупированной Керчи 24 июля на заводе «Залив» состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт».
Об этом с места событий сообщает журналист Керчь.ФМ.
Это уже третий спуск корабля на воду в истории завода, отметил генеральный директор завода Игорь Обрубов.
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