Правительство РФ фактически признало дефицит воды в оккупированном Крыму чрезвычайной ситуацией

14:21 24.07.2020   Крим

Правительство России фактически признало чрезвычайной ситуацию с обеспечением оккупированного Крыма питьевой водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабмин подготовил постановление о предоставлении оккупированному Крыму бюджетной субсидии «в целях финансового обеспечения реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом запасов питьевой воды для населения». Документа опубликован на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.

До конца текущего года в оккупированном Крыму должны:

восстановить целостности Севастопольского водовода диаметром 1200 мм от Вилинского водозабора до насосной станции села Жаворонки (стоимость 25,94 млн рублей);
заменить насосно-силовое оборудование машинного зала насосной станции «Вилино» (стоимость 6,64 млн рублей);
обеспечить потребности в воде населения Бахчисарая собственными источниками (стоимость 3,73 млн рублей);
построить внутриплощадочную перемычку диаметром 900 мм протяженностью 200 метров, а также заменить и установить запорную арматуру на Межгорном гидроузле (стоимость 6,29 млн рублей);
подготовить подачу воды от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла (стоимость 10,68 млн рублей);
восстановить целостность Межгорненского водовода от Межгорного гидроузла до села Весёлое диаметром 1000-1200мм (стоимость 55,88 млн рублей);
замена аварийные участки сетей водоснабжения Симферополя (стоимость 51,64 млн рублей).

В целом на реализацию комплекса первоочередных мероприятий по обеспечению водной безопасности оккупированного Крыма планируется выделить 160 млн 800 тыс рублей.

"Правительству" аннексированного Крыма придется отчитаться за каждую копейку из этих средств.
 



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