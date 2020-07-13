Правительство России фактически признало чрезвычайной ситуацию с обеспечением оккупированного Крыма питьевой водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабмин подготовил постановление о предоставлении оккупированному Крыму бюджетной субсидии «в целях финансового обеспечения реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом запасов питьевой воды для населения». Документа опубликован на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.

До конца текущего года в оккупированном Крыму должны:

восстановить целостности Севастопольского водовода диаметром 1200 мм от Вилинского водозабора до насосной станции села Жаворонки (стоимость 25,94 млн рублей);

заменить насосно-силовое оборудование машинного зала насосной станции «Вилино» (стоимость 6,64 млн рублей);

обеспечить потребности в воде населения Бахчисарая собственными источниками (стоимость 3,73 млн рублей);

построить внутриплощадочную перемычку диаметром 900 мм протяженностью 200 метров, а также заменить и установить запорную арматуру на Межгорном гидроузле (стоимость 6,29 млн рублей);

подготовить подачу воды от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла (стоимость 10,68 млн рублей);

восстановить целостность Межгорненского водовода от Межгорного гидроузла до села Весёлое диаметром 1000-1200мм (стоимость 55,88 млн рублей);

замена аварийные участки сетей водоснабжения Симферополя (стоимость 51,64 млн рублей).

В целом на реализацию комплекса первоочередных мероприятий по обеспечению водной безопасности оккупированного Крыма планируется выделить 160 млн 800 тыс рублей.

"Правительству" аннексированного Крыма придется отчитаться за каждую копейку из этих средств.

