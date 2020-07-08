Авіакатастрофа МАУ: "чорні скриньки" підтвердили "незаконне втручання" в роботу літака
|16:32 24.07.2020
|Україна
Дані з чорних скриньок збитого в Ірані пасажирського лайнера МАУ підтвердили факт зовнішнього втручання в роботу літака.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на сторінці в Twitter, УНІАН.
"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. "Чорні скриньки" рейсу PS752 були успішно зчитані і розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака", - написав Єнін.
Він повідомив, що офіційний Київ чекає іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня.
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