Дані з чорних скриньок збитого в Ірані пасажирського лайнера МАУ підтвердили факт зовнішнього втручання в роботу літака.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на сторінці в Twitter, УНІАН.

"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. "Чорні скриньки" рейсу PS752 були успішно зчитані і розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака", - написав Єнін.

Він повідомив, що офіційний Київ чекає іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня.



