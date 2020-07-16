Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство закордонних справ України фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".

"23 липня під час робочого візиту до Брюсселя прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем... Однією з тем зустрічі була безпекова ситуація на Донбасі та питання деокупації Криму", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Шмигаль, зокрема, відзначив вагомий внесок Консультативної місії ЄС у зміцнення громадянського сектора безпеки, а також заявив, що Україна очікує відкриття регіонального Офісу Консультативної місії в Маріуполі.

"За словами глави уряду, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, на першому етапі це буде консультативно-координаційний формат, проте у майбутньому він не виключає його перетворення на переговорний.

"Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації від гуманітарного до безпекового виміру. Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла би бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію і Францію, Німеччину як ключову учасницю "нормандського формату", а також регіональних партнерів, що, як і Україна, зацікавлені у вирішенні кримського питання і припинення агресивної політики Росії.

"Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій", - заявив глава уряду.