Sea Breeeze: травмованого під час навчань американського моряка відправили на Сицилію
|15:30 24.07.2020
|Україна
Американського військового моряка, який отримав травму під час міжнародних навчань Sea Breeze - 2020 в Чорному морі, відправили ввечері 23 липня літаком на військово-морську базу США в Італії.
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в адміністрації міжнародного аеропорту "Одеса".
"Увечері 23 липня в аеропорту приземлився американський транспортний літак Boeing C-40 Clipper, на борт якого підняли військового моряка, доставленого машиною швидкої допомоги з Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Після цього літак взяв курс на військовий аеропорт Сiгонелла на італійському острові Сицилія", - зазначили в аеропорту.
Як уточнили у клінічному центрі, американському моряку, який зазнав травмування під час навчань на кораблі США, було надано екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування моряка відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла.
В акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze - 2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.
За даними пресслужби Міноборони, основне призначення навчання Sea Breeze – підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.
Ще на цю тему:
ВПС США провели масштабні навчання над Чорним морем
Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США
Штаб навчань Sea Breeze розгорнули в «трансформері»
Росія провокувала болгарський корабель на Sea Breeze 2020
В Україні стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020
Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений