Sea Breeeze: травмованого під час навчань американського моряка відправили на Сицилію

15:30 24.07.2020   Україна

Американського військового моряка, який отримав травму під час міжнародних навчань Sea Breeze - 2020 в Чорному морі, відправили ввечері 23 липня літаком на військово-морську базу США в Італії.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в адміністрації міжнародного аеропорту "Одеса".

"Увечері 23 липня в аеропорту приземлився американський транспортний літак Boeing C-40 Clipper, на борт якого підняли військового моряка, доставленого машиною швидкої допомоги з Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Після цього літак взяв курс на військовий аеропорт Сiгонелла на італійському острові Сицилія", - зазначили в аеропорту.

Як уточнили у клінічному центрі, американському моряку, який зазнав травмування під час навчань на кораблі США, було надано екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування моряка відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла.

В акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze - 2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.

За даними пресслужби Міноборони, основне призначення навчання Sea Breeze – підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.



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