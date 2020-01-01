Україна має дуже сильну позицію в суді у справі про “скіфське золото”, однак російська сторона прагне затягнути процес і найняла одну з найдорожчих команд для захисту інтересів.

Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в ефірі телеканалу “ДОМ”, передає УНН.

“Як мені здається, шанси в України достатньо високі, однак ми повинні готуватися, оскільки судовий процес Росія спочатку хоче затягувати і вкладає туди величезні ресурси. Вони найняли зараз одну з найсильніших і найдорожчих (компаній — ред.) в Голландії (Нідерландах - ред.), яка захищала інтереси Газпрому”, - сказала Джапарова.

Тому, на її думку, Росія намагатиметься розтягувати цю справу надовго.

Водночас, підкреслює заступник міністра, українська позиція в справі з точки зору права є дуже сильною.

“Шанси у України сильні, тому що ті конвенції, та законодавча база, на яку спирається наш захист, говорить про те, що скіфське золото, артефакти кількох музеїв — йшлося спочатку про 5 музеїв — це майно держави Україна”, — підкреслила вона.

Додамо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”.



У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо “скіфського золота”.