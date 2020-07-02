В українській армії - 17 нових випадків коронавірусу за добу

13:21 24.07.2020   Україна

У Збройних силах на коронавірус хворіє 147 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"Станом на 10.00 24 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 147 осіб. За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії одужали 565 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 411 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 16 осіб.

Стан здоров’я пацієнтів, які хворіють - задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.



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