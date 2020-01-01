Третій день триває битви з пожежами у грецькому Коринфі. Напередодні полум'я, завдяки сильному вітру, поширилося в важкодоступних лісових масивах на пагорбах. Було евакуйовано 7 населених пунктів иа дитячій табір.

На східному Коринфі був оголошений надзвичайний стан. Повідомляється про одного травмованого пожежника, передає Балканський оглядач.

В п'ятницю вітер припинився, що допомогло роботі пожежної команди.

З ранку на місці працює 367 пожежників з 92 транспортними засобами, а також 4 літаки та 6 вертольотів.