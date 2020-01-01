Третій день триває битви з пожежами у грецькому Коринфі
|14:44 24.07.2020
|Греція
Третій день триває битви з пожежами у грецькому Коринфі. Напередодні полум'я, завдяки сильному вітру, поширилося в важкодоступних лісових масивах на пагорбах. Було евакуйовано 7 населених пунктів иа дитячій табір.
На східному Коринфі був оголошений надзвичайний стан. Повідомляється про одного травмованого пожежника, передає Балканський оглядач.
В п'ятницю вітер припинився, що допомогло роботі пожежної команди.
З ранку на місці працює 367 пожежників з 92 транспортними засобами, а також 4 літаки та 6 вертольотів.
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