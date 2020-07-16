Адвокат Николай Полозов сообщил, что получил от подконтрольного России Верховного суда Крыма документ, который позволяет ему обратиться с жалобой в российский Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) из-за недопуска его к защите главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова по крымскому делу.

«Сегодня Верховный суд Крыма предоставил мне выписку из протокола предварительного слушания, где отражено постановление суда об отказе в допуске меня к осуществлению защиты Рефата Чубарова на стадии судебного разбирательства», – сообщил Полозов в Фейсбуке, передают Крым.Реалии.

По его словам, это был последний недостающий документ, препятствующий подаче жалобы на это постановление в апелляционную инстанцию.

«Поскольку все препятствия устранены, эту апелляционную жалобу я сразу же подал. Теперь посмотрим насколько сочинские судьи апелляционной инстанции привержены соблюдению норм закона. В Крыму, к сожалению, с этим очень и очень плохо», – добавил адвокат.

В Симферополе 23 июля в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Его судят в Крыму заочно. Защитником главы Меджлиса был адвокат по назначению.

До этого заседание по данному делу, как сообщил представитель крымского суда, также проходило в отсутствие подсудимого, присутствовали «прокурор, назначенный защитник и потерпевшие по уголовному делу».

Как пояснил ранее Полозов, его не допустили к защите Чубарова в данном деле, сославшись на «конфликт интересов». Он намерен обжаловать данное решение. В Симферополе суд уже отклонял жалобу адвоката Полозова на недопуск к защите Чубарова.

В конце марта этого года Следком России по Крыму заочно предъявил обвинения председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 212 (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

Чубаров отметил, что российские власти «начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала данное дело незаконным и назвала это «еще одной из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма». ​

Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовного дела, которое возбудили российские следователи в отношении Чубарова.