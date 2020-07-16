Таран закликав ОБСЄ приділити більше уваги агресії Росії
|14:14 24.07.2020
|Крим
ОБСЄ повинна більше уваги приділити тому, що Росія руйнує основи європейської безпеки і створює загрозу миру на континенті.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час підсумкового онлайн-засідання Форуму співпраці з безпеки ОБСЄ, передає прес-служба відомства, передає OBOZREVATEL.
"Російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки. На сході України наші оборонні сили продовжують нести бойові втрати, страждає цивільне населення і триває занепад економіки регіону", – підкреслив він.
Таран зазначив, що ситуація з безпекою на сході України, поблизу українських кордонів і в Азово-Чорноморському регіоні характеризується безпрецедентною мілітаризацією, окупацією суверенних територій України і Грузії, перешкодою свободи судноплавства з боку Росії.
"Санкції, пов'язані з Кримом, повинні діяти поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", – заявив Таран, зазначивши, що ОБСЄ повинна брати активнішу участь у вирішенні проблеми окупації півострова.
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