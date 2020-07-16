Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів на рішення російського Київського районного суду Сімферополя про тримання в СІЗО Аліма Суф`янова і домашній арешт Олександра Сизикова, яких підозрюють в участі в забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвокатів кримчан, передає Крим.Реалії.

«Незважаючи на те, що домашній арешт –​ це не тримання під вартою в СІЗО, ми не згодні. Постанова винесена судом необґрунтовано, вина мого підзахисного у вчиненні інкримінованих йому дій не доведена», –​ пояснила адвокат Сизикова Сафіє Шабанова.

Повідомляється, що під час засідання адвокат просила пом'якшити заборони, які були встановлені Сизикову –​ не залишати своє житло, не користуватися послугами інтернет-зв'язку, дозволити вихід з житла на короткий час для вирішення потреб, таких як: купівля продуктів харчування, медикаментів, сходити у ФАП.

Але суддя залишив чинним рішення попереднього суду –​ Сизиков перебуватиме під домашнім арештом до 2 вересня 2020 року. Його захист має намір повторно оскаржити це рішення.

За інформацією активістів, адвокат Аліма Суф'янова від коментарів утримався, але поінформував родичів про те, що апеляційну скаргу також залишили без задоволення. Чоловік залишиться у СІЗО Сімферополя до 2 вересня.

7 липня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під домашній арешт до 2 вересня 2020 року кримського мусульманина, інваліда першої групи по зору Олександра Сизикова, його підозрюють в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір».

До цього 7 липня обшуки пройшли вранці в будинках сімох кримських татар: Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району, Ісмета Ібрагімова в селищі Курци Сімферопольського району, Аліма Суф'янова в селі Залізничне Бахчисарайського району, у Сейрана Хайретдінова в селі Білокам'янка Бахчисарайського району, Олександра Сизикова в селі Севастьянівка Бахчисарайського району, у Вадима Бектемірова в селі Кам'янка Сімферопольського району і у Ділявера Меметова в Алушті. Останнього під час обшуку не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір», які «поширювали серед жителів Криму терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман». У повідомленні пресцентру російської спецслужби йдеться, що «у місцях проживання членів (організації) виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, що використовувалися ними при веденні терористичної діяльності».

Дії російських силовиків засудили в Представництві Президента України в АРК, а Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі почало кримінальне провадження за фактом обшуків за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).